Pizzo, lo storico molo di Pizzapundi torna finalmente fruibile: «A giorni l’apertura» – Video

Era il 23 dicembre del 2019 quando una violenta mareggiata spezzò l’antico molo Pizzapundi, uno dei luoghi simbolo della città turistica del Vibonese. Collassato nella parte finale. Una ferita per la comunità di Pizzo che dopo quattro anni torna a riappropriarsi del pontile. «Venerdì – promette il sindaco Sergio Pititto – sarà riaperto al transito pedonale». Nei giorni scorsi il sopralluogo del primo cittadino alla Marina, dove sono in corso anche interventi per la realizzazione del lungomare della Seggiola per un importo complessivo di oltre 700 mila euro. [Continua in basso]

In particolare sarà realizzata una barriera frangiflutti a protezione del costone. Operai in questi giorni all’opera per realizzare oltre mille massi: «I lavori in concomitanza con la stagione estiva– fa sapere il sindaco – saranno sospesi».

La città è un cantiere a cielo aperto. A una manciata di metri, alle spalle di Piazza della Repubblica è in corso un intervento per la messa in sicurezza del parcheggio Borello. «I lavori riguardano la messa in opera della ringhiera, del passamano e delle luci. Un passaggio pedonale che dall’area di sosta condurrà in piazza. Nel passato – sottolinea Pititto – le persone erano costrette a transitare a piedi a bordo strada a loro rischio e pericolo. Abbiamo dunque eseguito un intervento a salvaguardia della sicurezza», conclude il sindaco di Pizzo.

