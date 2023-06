Pizzo, villa comunale nel degrado: cittadini stanchi e infuriati

«Nel degrado e abbandonata a se stessa», questa la denuncia di molti cittadini e visitatori circa lo stato in cui versa la villa comunale di Pizzo. «Non è assolutamente fruibile perché l’erba è alta e l’amministrazione non si cura di attivarsi e mettere mano al sito». Il malcontento sulle condizioni in cui si presenta una delle aree verdi della città, è espressione di molti, i quali, segnalano il problema anche attraverso i social network. Le reiterate segnalazioni sui vari gruppi Facebook, in effetti, con foto a corredo, sono lì a confermare lo stato di incuria che caratterizza la Villa Comunale. «Anche dove potrebbero stare i bambini, quindi l’area giochi, l’ abbandono ha la meglio». La situazione è effettivamente al limite del decoro : dalla gestione e pulizia all’attività di sfalcio, fino alla manutenzione ordinaria quali ripulitura e verniciatura delle opere presenti come le staccionate, le panchine, i giochi, oltre alle operazioni di pulizia dai rifiuti dell’area, come carta, plastica, immondizia. In alcuni punti è addirittura impossibile scorgere le panchine presenti poiché coperte dall’erba altissima. Cosa impedirà all’amministrazione comunale, guidata da Sergio Pititto, ad intervenire, non è chiaro, ma, di fatto, è auspicabile che l’ente intervenga per riconsegnare ai cittadini e ai visitatori la villa comunale nella sua totale bellezza.

