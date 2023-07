Il mare di Joppolo continua a essere sporco: nuove segnalazioni da Coccorino

Mare sporco a Coccorino

Ancora mare sporco nel Vibonese. Questa volta le segnalazioni arrivano da Coccorino mare, una delle località più suggestive della costa, incastonata tra Joppolo (da dove ieri sono arrivate diverse segnalazioni in ordine al mare sporco) e Santa Maria di Ricadi. Scarichi incontrollati e schiuma in mare, a riva come al largo vengono segnalati da residenti e turisti. Una situazione inaccettabile alle porte dell’estate e che rende di tutta evidenza l’urgenza di intervenire ad ampio raggio per reprimere e prevenire fenomeni di inquinamento che danneggiano il mare ed il turismo della zona. Il tempo delle belle parole e delle chiacchiere è terminato da un pezzo e i cittadini si aspettano dalle istituzioni (Comune, Capitaneria e Procura di Vibo) interventi mirati e risolutivi di una problematica da risolvere al più presto controllando tutti gli impianti di depurazione della zona e gli scarichi di villaggi, camping e residence privati.

