Rifiuti abbandonati a Joppolo, i carabinieri invitano il sindaco a bonificare l’area

Non resta inascoltata la nostra denuncia sullo scempio ambientale in una zona non lontana da Monte Poro. La discarica abusiva in località Petto Torre presente da oltre sei mesi

Non è rimasta inascoltata la denuncia della nostra testata del 30 giugno scorso in ordine alla presenza di una discarica di rifiuti in località “Petto Torre” nel territorio comunale di Joppolo. I carabinieri forestali di Spilinga hanno infatti invitato il primo cittadino del Comune di Joppolo, Giuseppe Dato, a voler adottare i provvedimenti di competenza – anche attraverso apposita ordinanza – per salvaguardare la salute pubblica e tutelare l’ambiente. Del caso, come per legge, dovrà quindi ora occuparsi anche la Procura di Vibo Valentia appena ricevuta la comunicazione della notizia di reato per abbandono incontrollato di rifiuti su suolo pubblico ed in zona sottoposta a vincoli paesaggisti ed ambientali. Ricordiamo che nella discarica (come da foto che pubblichiamo) vi è di tutto: sabbia marina, canne, pietre pomici, ciabatte da mare, plastica, cassette, oggetti in gomma, bottiglie, materiale in legno, copertoni di auto, elettrodomestici. Uno scempio ambientale in piena regola in una delle zone panoramiche più belle della zona.

