Vibo Marina, via Emilia come una selva oscura: gli alberi coprono la luce dei lampioni

Che via Emilia a Vibo Marina, per un lungo tratto, sia una selva oscura lo sa bene chi si trova a percorrerla dopo il tramonto. Un ampio tratto di strada si trova ad essere completamente al buio nonostante i lampioni siano regolarmente accesi. Le chiome degli alberi, cresciuti a dismisura e non potati, impediscono infatti che il cono di luce illumini la strada e il marciapiede sottostante. A segnalare il problema sono diversi residenti che lamentano uno stato di insicurezza durante le ore serali, ma anche molti cittadini che sottolineano come via Emilia possa essere considerata come il salotto buono della cittadina portuale e, come tale, sia opportuno dedicare ad essa maggiore attenzione. Le segnalazioni non si limitano alle lamentele, ma viene anche suggerita una possibile soluzione, già trovata per il corso Michele Bianchi, e consiste nel sostituire i vecchi e alti lampioni esistenti con l’installazione di lampioni di altezza inferiore a quella degli alberi in modo che la il cono di luce possa illuminare la zona sottostante. Soluzione che avrebbe il duplice vantaggio di risolvere il problema illuminazione oltre a fornire un più gradevole aspetto dal punto di vista urbanistico.

