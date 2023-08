Pizzo, la segnalazione: «Mare verde e bollicine, i turisti preferiscono stare in piscina»

L’amarezza di un villeggiante: «Se non si assumono seri provvedimenti, qui il prossimo anno non verrà nessuno in vacanza»

Mare verde e bollicine a Pizzo. L’ultima segnalazione giunge da un turista nel tardo pomeriggio della vigilia di Ferragosto. L’amarezza è tanta: «Nella zona villaggi turistici, nessuno fa il bagno. Quasi tutti preferiscono stare in piscina». La colorazione del mare spinge molti bagnanti a non avvicinarsi neanche alla riva: «Se non si prendono provvedimenti seri, il prossimo anno non verrà nessuno a villeggiare. Poi cosa diremo a migliaia di lavoratori del turismo della zona, agli imprenditori? Che abbiamo mandato gente incapace di risolvere i problemi di decenni, anzi di aggravarli?», si chiede. Allo stato, quella dei villeggianti sulla balneabilità è una sonora bocciatura.

