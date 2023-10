Pedalata d’autunno, ampia partecipazione al tour alla scoperta delle bellezze del Poro

Grande partecipazione per la quinta tappa dei raduni itineranti di cicloturismo “Onda Calabra”. La manifestazione “Pedalata d’autunno” è stata organizzata in sinergia dai gruppi “Bicinsieme paesaggi in Movimento di San Costantino Calabro” guidato da Raffaele Mancuso e “Allbikes Nicotera-Limbadi” guidato da Gaetano Sardo. «Una preziosa e fattiva collaborazione che – sottolineano i promotori – ha determinato l’ottima riuscita dell’evento e che ha visto la partecipazione di oltre 150 ciclisti provenienti da tutta la Calabria. Evento curato nei minimi dettagli dall’accoglienza alla colazione, una bella pedalata e il pranzo finale per tutti i partecipanti. Numerosi gruppi ciclistici della regione hanno trascorso la giornata di domenica nel comprensorio di Monte Poro godendo di una giornata autunnale con temperature molto gradevoli. Il mese di ottobre è perfetto per andare in bicicletta, per via del clima e degli spettacoli panoramici garantiti dal foliage». Più nel dettaglio «il percorso naturalistico di 33 chilometri ha interamente interessato il comprensorio del Monte Poro toccando i punti panoramici di pregevole bellezza. Momenti di sport e di sana aggregazione senza il bisogno di essere super atleti o avere l’ultimo ritrovato della tecnologia aerospaziale per godere della libertà che la bici può dare». Durante il percorso, i partecipanti hanno potuto gustare i prodotti tipici del territorio.

