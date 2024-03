Monte Poro, si punta alla riqualificazione dell’area del Santuario “Madonna del Carmelo”

È stato approvato dalla giunta comunale di Joppolo il progetto esecutivo e l’accordo di programma per la realizzazione di opere pubbliche nella Regione Calabria, tramite un contributo straordinario per un importo di euro 250.000,00 per l’anno 2024 ed euro 250.000,00 per l’anno 2025. L’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Dato ha quindi deciso di dedicare il finanziamento del cosiddetto “Emendamento Mangialavori” alla “Riqualificazione area santuario Madonna del Carmelo di Monteporo”. L’edificio religioso, restaurato ad opera del sacerdote don Salvatore Minniti, è meta di pellegrinaggio per tutto l’anno e in modo particolare in occasione della fiera del 15 e 16 Luglio in onore della festa della Madonna del Carmelo, si registra la presenza di migliaia di fedeli. L’intervento consentirà di riqualificare e completare anche l’area del parcheggio esistente che potrebbe diventare un’area di sosta per le navette capaci di collegare la località ai centri turistici costieri costieri a ai territori interni dell’altopiano del Monte Poro, caratterizzato da un insieme di centri storici, religiosi, percorsi naturalistici ed enogastronomici tutto da scoprire e valorizzare.

