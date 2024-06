Rifiuti a Vibo, chiusi fino a lunedì i due centri di raccolta comunale

Il provvedimento si è reso necessario per via dell’avvicendamento nella gestione del servizio integrato di igiene urbana della città

Resteranno chiusi al pubblico per qualche giorno i due centri di raccolta comunale dei rifiuti differenziati di Vibo Valentia, gestiti dalla società Ecocar e siti uno in località aeroporto nei pressi del centro commerciale Vibo Center e l’altro in via cementificio a Bivona. La riapertura dei cancelli è prevista per le ore 8 di lunedì 17 giugno.

La chiusura, spiegano da Palazzo Luigi Razza, si è resa necessaria per esigenze logistiche ed operative dovute all’avvicendamento nella gestione del servizio integrato di igiene urbana della città di Vibo Valentia. Quest’ultimo, in particolare, passerà in mano alla Muraca Srl a far data da domenica 16 giugno.