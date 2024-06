Ondata di gran caldo in arrivo sul Vibonese, nel territorio di Mileto picchi di 36 gradi. Temperature in aumento anche sulla costa

Il nucleo di aria fresca che sta interessando da diversi giorni l’Italia e anche la nostra Regione andrà scemandosi nelle prossime ore. Secondo gli ultimi aggiornamenti infatti un’area di bassa pressione che si andrà a collocare sulla Penisola Iberica determinerà la risalita di un promontorio di alta pressione di origine africana con conseguente forte aumento delle temperature specie tra sabato 29 giugno e lunedì 1 luglio. Sarà comunque un’ondata di calore molto veloce, in quanto già da martedì 2 luglio correnti fresche atlantiche raggiungeranno nuovamente la nostra Regione apportando un forte calo termico. Ma in questo momento soffermiamoci sul caldo che verrà.

Il caldo non risparmia il Vibonese

Sul territorio Vibonese il caldo sarà un po’ meno intenso rispetto alle altre zone, almeno nel weekend. La giornata di sabato infatti sarà caratterizzata da temperature non molto elevate con valori che nelle aree interne e lungo la linea d’aria tra Monterosso Calabro e Mileto e dintorni raggiungeranno i 30-32°C. Sulle aree costiere invece il caldo si sentirà, per ora, molto poco in quanto le temperature oscilleranno tra i 26°C e i 28°C anche se il tasso di umidità sarà più elevato rispetto alle aree interne. Il termometro subirà un ulteriore aumento nella giornata di domenica quando nelle aree interne potremmo avere valori fino ai 35-36°C e in particolare nelle immediate aree interne di Mileto e dintorni. Nelle altre zone invece le temperature saranno comprese tra i 32°C e i 34°C. Caldo in aumento anche lungo le coste con valori che potranno raggiungere i 29-30°C ovunque ma con picchi più elevati nelle aree di Nicotera e dintorni. Il tutto accompagnato da condizioni meteorologiche stabili e da cieli soleggiati ovunque.