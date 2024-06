Tasse sui rifiuti, a Vazzano l’opposizione denuncia: «Ennesimo inaccettabile aumento, una mazzata per le famiglie»

«Come previsto, sono arrivate le bollette della Tari per il 2024, e l’ennesimo aumento non è passato inosservato». La denuncia arriva dal gruppo consiliare “Liberamente Vazzano” che ha espresso ferma condanna per la decisione dell’amministrazione, definita «un’ulteriore mazzata» per i cittadini già vessati da tasse e tariffe in continua crescita.

«Come già spiegato in un nostro post del 29 aprile 2024 – dichiara il gruppo – abbiamo votato contro l’aumento della Tari in Consiglio comunale, non senza motivo. Avevamo presentato una proposta alternativa che avrebbe comportato una riduzione della tassa, anziché un ulteriore aggravio per le famiglie vazzanesi». L’opposizione incalza: «Dal 2017 ad oggi, l’aumento della tassa è stato del 58%, un dato inaccettabile che evidenzia la mancanza di attenzione alle esigenze dei cittadini da parte dell’amministrazione comunale».

«Mentre ci indebitiamo per opere pubbliche discutibili, come il mutuo da 300mila euro per la realizzazione dell’impianto polivalente -conclude il gruppo – sono i cittadini a dover sostenere il peso di queste scelte scellerate».