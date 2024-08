Ancora caldo rovente nel Vibonese, picco atteso tra venerdì e sabato: le previsioni

L’anticiclone africano sembra aver messo ormai le radici sul Mediterraneo. Da diverse settimane infatti il termometro registra valori ben oltre la media su tutta la Calabria con tempo stabile a parte qualche locale instabilità nelle ore pomeridiane nelle aree interne

Picco del caldo tra venerdì e sabato

Durante i prossimi giorni però le temperature non subiranno variazioni, anzi. Soprattutto tra venerdì e sabato infatti ulteriore aria calda dal Nord Africa risalirà verso Nord raggiungendo anche il territorio Vibonese e apportando un temporaneo forte aumento termico. Sono previsti valori di circa 6°C al di sopra delle medie stagionali e ciò vorrà dire che in questi due giorni avremo temperature fino ai 36-38°C nelle aree interne e soprattutto quelle centro-meridionali, mentre lungo le coste il termometro si assesterà intorno ai 32-34°C ma con locali picchi specie nelle aree di Pizzo. Poi, a partire dalla giornata di domenica, è previsto un nuovo calo termico: attenzione, in questo caso non avremo nessuna rinfrescata ma rispetto a questi due giorni, il termometro tornerà nuovamente ai valori attuali con temperature dunque ancora molto calde.

Possibili temporali pomeridiani nella prossima settimana

L’alta pressione africana però subirà un lieve cedimento nella prossima settimana. Questo a causa di infiltrazioni di aria più fresca in quota che causerà instabilità pomeridiana diffusa soprattutto sulle aree montuose. Le aree più a rischio precipitazioni saranno come sempre delle Serre ma anche le immediate aree interne rispetto alla costa, con possibili sconfinamenti fin verso le coste che vedremo però nei prossimi aggiornamenti.