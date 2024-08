Check Sant’Anna: alle 15 la portata del torrente era aumentata ma senza fogna a cielo aperto – VIDEO

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Un veloce check, come promesso. Alle 14.30 erano queste le condizioni del torrente Sant’Anna: la portata è decisamente aumentata rispetto alle ore precedenti ma l’acqua che scorre fino a mare, se non proprio cristallina, almeno non ha quell’inconfondibile odore e colore nero-fogna. Sebbene per parte della mattinata il flusso sia stato ridotto ai minimi termini, sperare che il torrente si fermi completamente è, allo stato, impossibile.

Perché se è vero che i liquami in eccesso nel depuratore Silica, grazie alla recente ordinanza sindacale contingibile e urgente, adesso dovrebbero essere indirizzati tutti, senza limiti di quantità e tempo, nell’impianto di Porto Salvo, è altrettanto vero che nell’alveo del torrente l’impianto a monte continua a scaricare le acque depurate che giungono al termine del processo di trattamento, cosa assolutamente lecita. È così che funzionano i depuratori: trasformano i liquami fognari in acqua – che finisce in fiumi, mari e laghi – e fanghi che devono essere smaltiti attraverso procedimenti speciali.

Attendersi che il Sant’Anna vada completamente in secca è dunque, al momento, irrealizzabile, a meno che si smetta di scaricare nel Sant’Anna anche l’acqua prodotta al termine del processo depurativo per indirizzarla a Porto Salvo. Ma fin quando insieme a quell’acqua non ci saranno anche liquami fognari da scarichi abusivi, condutture rotte (come è accaduto) e tracimazioni senza controllo del Silica, l’impatto ambientale è ridotto e sopportabile. Resta l’incognita legata a quello che è ancora nell’alveo del torrente e che la corrente, quando è maggiore, porta fino alla foce. Ma questa è un’altra storia.