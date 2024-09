Meteo Vibonese, l’estate sta proprio finendo: giornata uggiosa, piovaschi sparsi e temporali pomeridiani ma temperature ancora alte

Le correnti fresche in alta quota disturbano l'anticiclone africano e questo causa insabilità ma senza piogge copiose. La colonnina di mercurio compresa tra i 28 e i 31 gradi

Dopo un lunedì stabile su gran parte del territorio Vibonese, con qualche debole pioggia nelle aree montuose delle Serre nelle ore pomeridiane, l’anticiclone continua ad essere disturbato da infiltrazioni di aria fresca in quota che apporteranno, anche nella giornata di martedì, locali piovaschi.

Martedì con tempo variabile

Le correnti di aria fresca in quota causeranno dunque ore molto variabili anche nella giornata odierna: già dal mattino infatti possibili nuclei instabili provenienti dal Mar Tirreno interesseranno le aree Tirreniche Vibonesi con probabili piovaschi sparsi a macchia di leopardo.

Le precipitazioni potranno comunque sconfinare fin verso le aree interne anche se comunque saranno di debole entità. Nel corso delle ore pomeridiane invece assisteremo alla classica instabilità convettiva nelle aree montuose delle Serre con piovaschi sparsi ma con intensità debole, mentre altrove avremo tempo perlopiù variabile e con molte nubi che non dovrebbero apportare precipitazioni di rilievo. Qualche nube sarà probabile anche durante le ore serali e notturne e non sono da escludere locali piovaschi specie lungo le coste.

Temperature senza grandi variazioni

Per quanto riguardano le temperature non si avranno grossi variazioni di rilievo: i valori massimi infatti si manterranno intorno ai 28-30°C lungo tutta la fascia costiera con possibili picchi più elevati nelle aree di Pizzo e dintorni accompagnati da tassi di umidità relativamente elevati. Situazione molto simile la avremo nelle aree interne con il termometro che difficilmente supererà i 30-31°C complice anche la compatta nuvolosità che sarà presente.