Meteo Vibonese, colpo di coda dell’estate (quella brutta): stop ai temporali nelle aree interne e temperature su fino a 38 gradi

La fase temporalesca che ha colpito in particolare le aree interne montuose delle Serre sta per volgere, temporaneamente, al termine. Una saccatura di origine atlantica infatti si andrà a posizionare a ridosso del Nord Italia causando maltempo sulle regioni settentrionali; questo però implica uno scenario opposto per la nostra regione: infatti il minimo di bassa pressione che si andrà a creare causerà un richiamo di correnti meridionali calde, le quali faranno schizzare il termometro tra venerdì e domenica.

Forte aumento termico e tempo più stabile

Come detto in precedenza dunque correnti calde e umide dai quadranti meridionali raggiungeranno l’intera regione e il territorio vibonese apportando un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche e un generale aumento delle temperature. Secondo gli ultimi aggiornamenti infatti, tra le giornate di venerdì e domenica sono previsti valori alla quota standard di circa 1500m di 20°C e ciò vorrà dire che lungo le coste e pianure si raggiungeranno temperature intorno ai 32-34°C con picchi localmente più elevati nelle aree di Pizzo e dintorni, mentre valori ancor più elevati si raggiungeranno soprattutto nelle aree interne dove il termometro potrà registrare valori fino ai 36-38°C in particolare a partire da Filadelfia passando per Monterosso, Maierato, Vazzano e fino a Mileto, Soriano, Dasà e aree limitrofe. Il tutto accompagnato da condizioni meteorologiche più stabili ad eccezione di qualche locale e debole disturbo nelle ore pomeridiane sulle aree delle Serre.

Inizio settimana brusco calo termico e forte maltempo

Ecco però che questo ennesimo e nuovo richiamo di aria calda avrà vita breve: la saccatura di origine atlantica infatti tenderà a scendere di latitudine già a partire da lunedì apportando un forte calo delle temperature e possibile forte maltempo su tutta la Calabria e in particolare sul versante tirrenico, Vibonese incluso. Secondo gli ultimi aggiornamenti il termometro subirà un calo di circa 5-6°C con valori che torneranno nelle medie del periodo o localmente al di sotto. Ovviamente mancano ancora diversi giorni e ulteriori aggiornamenti ci aiuteranno a capire se questa tendenza sarà confermata o smentita.