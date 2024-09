Mai dire autunno, nel fine settimana torna l’estate: nel Vibonese sole e picchi di 30 gradi

L’area di bassa pressione che ha causato una nuova e breve fase instabile su parte del territorio Vibonese si sta ormai spostando verso Nord, apportando un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche e un temporaneo e graduale aumento termico fino a giovedì. Dalla giornata odierna infatti avremo tempo stabile su tutto il territorio con cieli che si manterranno tuttavia localmente nuvolosi. Nuvolosità che apparerà più evidente nelle ore pomeridiane e soprattutto nelle aree interne, anche se comunque non sono previste precipitazioni degne di nota. Le temperature si manterranno stabili o in lieve aumento con valori che potranno raggiungere i 24-26°C lungo le coste, mentre qualche grado in più invece è atteso nelle aree interne dove si potranno raggiungere localmente i 28°C.

Parentesi estiva tra venerdì e sabato

Se tra mercoledì e giovedì le giornate sono previste stabili ma con nubi sparse, ecco che durante le giornate di venerdì e sabato avremo un netto cambiamento delle condizioni meteorologiche su tutto il Vibonese. La temporanea elevazione dell’anticiclone africano infatti apporterà un generale miglioramento del tempo con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi per tutto l’arco giornaliero. Ecco però che quando si parla di anticiclone africano il primo pensiero va soprattutto alle temperature. Esse infatti sono previste in netti rialzo con valori che si manterranno al di sopra delle medie stagionali addirittura di 7-8°C e ciò vorrà dire che lungo le coste, in particolare nella giornata di venerdì, si avranno valori fino ai 28-29°C diffusi. Qualche picco più elevato invece lo si potrà registrare ancora nelle aree interne in un contesto dunque molto mite e quasi estivo per il periodo. Già dal pomeriggio di sabato e soprattutto da domenica però, una saccatura di origine atlantica raggiungerà la Calabria con aria più fresca e un nuovo forte calo delle temperature con valori che subiranno un calo di circa 10°C e che si manterranno dunque più consoni all’inizio della stagione autunnale.