Friday for future, a Vibo gli studenti dei licei Morelli e Colao in campo per la pulizia di tre aree pubbliche della città

Domani, 10 ottobre, gli studenti delle quinte classi del liceo classico “Morelli” e del liceo artistico “Colao” di Vibo Valentia scenderanno in campo per aderire alla giornata nazionale Friday for future, dedicata alla pulizia e alla tutela dell’ambiente. L’iniziativa si svolgerà dalle ore 10 alle 13 e coinvolgerà attivamente gli alunni in una serie di interventi di pulizia in tre importanti aree della città: la Villa comunale, il Parco delle Rimembranze e la Biblioteca comunale.

Promotori del progetto sono Lucia Rosaniti, rappresentante della Consulta studentesca per il liceo classico, e i rappresentanti d’Istituto Francesco Modafferi e Marco Pacienza. Per il liceo artistico, l’iniziativa è stata promossa da Francesca Lo Faro assieme ai rappresentanti Kevin Monteleone e Omar Conidi. L’evento si inquadra nell’ambito della giornata ambientalista del movimento mondiale che invita i giovani a impegnarsi attivamente nella lotta contro il cambiamento climatico e a promuovere la sostenibilità ambientale.