Meteo Vibonese, la tempesta è passata: da oggi ancora qualche piovasco ma tempo in graduale miglioramento. E giovedì torna il sereno

Come previsto da diversi giorni, il maltempo purtroppo ha flagellato parte della Calabria. Diversi disagi e molti danni infatti hanno interessato in particolare il comparto Jonico e aree interne ma con una tremenda alluvione che ha devastato le aree Lametine nella notte tra domenica e lunedì. Il maltempo ha comunque interessato anche le aree del Vibonese e localmente è stato anche intenso causando l’esondazione di alcuni torrenti e provocato diversi disagi. Questo a causa di un vortice di bassa pressione posizionato a ridosso della Sicilia che ha richiamato aria molto umida e instabile da Sud. Tale vortice però sta scivolando ormai verso l’africa apportando un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche.

I prossimi giorni

Nella giornata odierna si potranno avere ancora locali disturbi durante le ore mattutine specie nelle aree interne ma con condizioni meteorologiche in generale miglioramento nelle ore successive. Durante i prossimi giorni però aria più fresca in quota dai Balcani si infiltrerà sulla Regione apportando bel tempo durante le ore mattutine e serali ma locale instabilità pomeridiana. In particolare tale instabilità durerà fino alla giornata di giovedì e interesserà prettamente le aree più interne delle Serre, mentre altrove si manterranno condizioni stabili con nubi sparse ma con basso rischio di precipitazioni. Le temperature si manterranno comunque stazionarie e quasi in media con le medie del periodo con valori massimi che difficilmente supereranno i 21-23°C su gran parte del territorio durante le ore più calde della giornata ma con temperature notturne localmente frizzantine.