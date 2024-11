Meteo, il maltempo inizia a fare sul serio: anche sul Vibonese arrivano piogge e temporali

A partire dal pomeriggio di oggi previsto un peggioramento delle condizioni meteorologiche su tutta la Calabria e in particolare lungo la fascia tirrenica. Temperature in calo, ecco le previsioni

Come anticipato negli articoli precedenti, il minimo di bassa pressione ha apportato una prima fase instabile sulla Calabria e in particolare lungo il versante tirrenico dove piogge e locali temporali hanno interessato e interessano soprattutto il Cosentino e aree interne. Più marginalmente invece è interessato il territorio Vibonese per via della posizione del minimo di bassa pressione troppo a Nord. Un nuovo impulso freddo però interesserà, dopo un momentaneo miglioramento, la Calabria nelle prossime ore e in questo frangente anche il territorio Vibonese con l’arrivo di nuove piogge e temperature in generale calo ovunque.

Previsioni meteo per le prossime ore

Come detto dunque durante le prossime ore avremo un generale peggioramento delle condizioni meteorologiche legato a correnti fredde da est convogliate da un minimo di bassa pressione nel Mediterraneo. Dopo un pomeriggio più stabile, a partire dalle ore pomeridiane/serali infatti piogge e temporali inizieranno a raggiungere le aree tirreniche del Vibonese con possibili sconfinamenti entro la nottata lungo le relative aree interne.

Le precipitazioni risulteranno a tratti moderate dove non sono da escludere anche locali temporali per via del contrasto termico che si andrà a creare. Oltre all’arrivo di una fase di maltempo però, l’arrivo di aria più fredda da est causerà un generale calo delle temperature: secondo gli ultimi aggiornamenti sono previsti valori intorno ai 3-4°C alla quota di circa 1500m e ciò vorrà dire che lungo le coste e pianure difficilmente il termometro potrà superare la soglia dei 13-14°C durante le ore diurne, mentre i valori si manterranno freddi nelle aree interne e montuose delle Serre.