Meteo Vibonese, settimana di sole e temperature miti in attesa del grande freddo

Un campo di alta pressione determina condizioni stabili ovunque. Termometro in risalita. La possibile svolta nel prossimo week end con la colonnina di mercurio che potrebbe scendere di molto sotto le medie stagionali

Dopo un weekend caratterizzato da una fase stabile e da temperature in forte calo a causa dell’arrivo di correnti di aria più fredda da Nord, ecco che la settimana proseguirà senza intoppi con tempo stabile e con temperature in generale rialzo.

Previsioni meteo della settimana

L’alta pressione è tornata a regnare sulle regioni meridionali. Già dalla giornata di lunedì infatti un campo di alta pressione sta interessando la nostra regione e il territorio Vibonese apportando generale bel tempo ovunque con cieli perlopiù sereni o poco nuvolosi. Qualche possibile disturbo lo si potrà avere durante la giornata di giovedì quando la coda di una debole perturbazione raggiungerà il versante Tirrenico dove saranno possibili piovaschi sparsi lungo le aree costiere ma i fenomeni non saranno degni di nota. Le correnti più miti trasportate dal campo d’alta pressione apporteranno anche un generale aumento delle temperature: nei prossimi giorni infatti sono previsti valori fino a 10°C alla quota standard di circa 1550 m e ciò vorrà dire che lungo le coste e pianure il termometro potrà raggiungere i 18-20°C durante le ore diurne, mentre nelle aree interne i valori si manterranno intorno ai 12-14°C. In aumento sono previste anche le temperature notturne con valori che difficilmente scenderanno al di sotto dei 10°C in tutte le aree interne e con valori che sulle Serre potranno raggiungere i 6-8°C.

Possibile nuova irruzione di aria fredda

Un possibile cambiamento meteo significativo potrebbe verificarsi tra la fine del mese di novembre e l’inizio del mese di dicembre quando una nuova irruzione di aria fredda di origine artica scivolerebbe nel Mediterraneo: in questo scenario, le temperature potrebbero precipitare improvvisamente portandosi ben al di sotto delle medie stagionali, accompagnate da maltempo sparso e qualche nevicata sulle aree montuose. Ovviamente questa è solo una tendenza che dovrà subire numerosi aggiornamenti, perciò vi invitiamo a rimanere sintonizzati.