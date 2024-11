Prove d’inverno nel Vibonese: freddo, pioggia e prime nevicate sui monti delle Serre

La nevicata notturna in Sila e sul pollino

Come da previsione, la fase instabile è giunta sulla nostra regione e sul territorio Vibonese nella giornata di ieri e, soprattutto, in tarda serata con locali temporali di forte intensità. A seguito del passaggio del fronte instabile, il termometro ha invece subito un generale crollo con valori che sono scesi al di sotto dei 10°C in tutte le aree interne durante le ore notturne. Nelle prossime ore le condizioni meteorologiche rimarranno molto variabili con cieli molto nuvolosi o coperti su tutto il territorio e con piovaschi sparsi specie lungo le coste. Di conseguenza nelle aree montuose delle Serre potrà cadere la prima neve, intorno alla quota di 1200 metri. Le temperature rimarranno dunque fredde e al di sotto delle medie stagionali, con sensazione di freddo accentuato dai venti di tramontana che soffieranno moderatamente.

