Epifania all’insegna del bel tempo nel Vibonese, clima primaverile e temperature fino a 20 gradi

Una perturbazione atlantica in discesa verso il Mediterraneo occidentale apporterà un richiamo di aria molto mite per il periodo su tutta la nostra Regione e sul territorio vibonese accompagnato da tempo prevalentemente stabile.

Previsioni meteo Epifania

Quella dell’Epifania si prospetta dunque una giornata pressoché tranquilla in ambito meteorologico: l’intero arco giornaliero infatti sarà caratterizzato da tempo stabile su tutto il territorio ma tuttavia saranno presenti nubi medio-alte ma che non apporteranno nessuno tipo di fenomeno. Come detto però la perturbazione a ovest dell’Italia causerà un richiamo di aria molto mite da Sud e ciò apporterà un generale aumento delle temperature: secondo le ultime emissioni sono previsti valori al di sopra delle medie stagionali addirittura di circa 8-10°C alla quota standard di 1450m e ciò vorrà dire che lungo le coste il termometro potrà raggiungere valori fino ai 16-18°C con punte fino ai 20°C nelle aree di Tropea, Nicotera, Vibo Marina e aree più interne come Sant’Angelo di Gerocarne, Filogaso, Monterosso e zone limitrofe; temperature miti si avranno anche nelle aree montuose delle Serre dove in pieno giorno il termometro potrà raggiungere la soglia dei 14-15°C. Il tutto sarà accompagnato da venti prevalentemente moderati/forti dai quadranti meridionali con raffiche localmente forti nelle aree interne e lungo le coste a causa dell’effetto di caduta che si andrà a creare.