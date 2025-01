Anche Soriano aderisce al bando Bici in Comune. Il sindaco: «Vogliamo trasformare il borgo in un esempio di mobilità sostenibile»

Altro progetto all’orizzonte per l’amministrazione comunale di Soriano, guidata dal sindaco Antonino De Nardo, dal momento che insieme ad altri comuni del vibonese ha aderito al bando “Bici in comune”. In altre parole, Soriano rientra in quella cerchia di comuni fino a 5.000 abitanti e con un contributo massimo erogabile di 50.000 euro e suddivisi in: linea attività 1 fino a 25.000 euro; linea di attività 2 fino a 17.000 euro; linea di attività 3 fino a 8.000 euro.

In che cosa consistono le tre linee di attività

In altre parole, per la linea di attività 1 sono finanziabili progetti riguardanti l’incentivazione della mobilità ciclabile e l’utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile, nonché in favore di progetti legati all’uso della biciletta che abbiano ricadute positive in termini di valutazione del territorio, attraverso la promozione della cultura, dell’enogastronomia e delle eccellenze locali, realizzando collegamenti ciclabili scuola-casa, casa-impianto sportivo, casa-lavoro, scuola-impianto sportivo e realizzando percorsi ciclabili digitalizzati e pubblicabili su siti e applicativi dei Comuni interessati.

Per la linea di attività 2 sono invece finanziabili progetto di riqualificazione e messa in sicurezza di piste ciclabili e di percorsi cicloturistici esistenti, al fine di renderli maggiormente inclusivi e adatti alla fruizione anche di soggetti con disabilità, degli anziani e dei bambini di tutte le età, con interventi di apposizione di segnaletica verticale/orizzontale, illuminazione, abbattimento barriere architettoniche/installazione di cordoli di separazione, installazione di punti di ricarica per le biciclette ed eventuale servizio di noleggio in prossimità degli edifici scolastici.

Per la linea di attività 3, infine, sono finanziabili progetti per l’organizzazione di eventi aggregativo-sportivi ciclistici e di attività cicloturistiche, come iniziative pubbliche, manifestazioni insieme alle associazioni sportive e il coinvolgimento della cittadinanza finalizzata alla promozione dell’utilizzo della bici e dei suoi benefici per la salute, iniziative in collaborazione con Consorzi e Pro Loco per la promozione del territorio e dei percorsi cicloturistici, eventi con le scuole su sicurezza stradale rivolta a ragazzi e ragazze.

Tre i ciclo-percorsi ideati

Ben dettagliato il disegno progettuale, con annessa relazione tecnico/esplicativa, che prevede tre diversi percorsi: il primo riguarda il percorso casa-scuola. Un percorso che mette il collegamento delle varie aree urbane tra gli istituti scolastici dell’infanzia, di Primo e Secondo Grado e i rispettivi studenti. Per i restanti gradi, l’arrivo agli istituti è consentito con mezzi propri; il secondo percorso è quello relativo a casa-impianti sportivi, incentivando la mobilità alternativa come l’utilizzo della biciletta, puntando ad aumentare l’approccio allo sport in tutte le sue discipline, sfruttando anche il campo sportivo che da anni ospita la squadra di calcio AGS Soriano, militante nel campionato di Eccellenza e con annessa scuola calcio, permettendo di fatto l’avvicinamento ai ragazzi tramite la biciletta; il terzo e ultimo percorso è quello relativo all’itinerario naturalistico e culturale. Tale percorso mira a incentivare l’apprezzamento del vasto patrimonio storico/culturale di Soriano. Di fatti il centro delle preserre ospita, dal 1500, il Complesso Monumentale di San Domenico, meta di ogni anno di numerosi pellegrini provenienti da tutta Europa. L’antica struttura comprende inoltre anche il Convento e l’antico Santuario. Esso conserva ancora la magnificenza di un tempo e custodisce una tela acheropita donata della Marie ai frati Domenicani. Nella stessa area ha sede il Palazzetto della Cultura, costruito agli inizi del ‘900 in stile Liberty, ovvero la Biblioteca Calabrese, che custodisce oltre 30.000 volumi dedicati alla Calabria. Sempre nella stessa area ecco il Polo Museale che comprende il Parco Archeologico e la bellissima sede del Municipio in cui fanno parte del complesso monumentale, il MuMar (Museo dei Marmi), il Mu.Terr. (Museo del Terremoto) e il Museo della Ceramica e dei Paramenti Sacri.

Le parole del sindaco De Nardo

Un altro piccolo traguardo raggiunto dall’amministrazione, e il sindaco non nasconde la sua soddisfazione: «La partecipazione a questo bando testimonia l’impegno dell’amministrazione Comunale nel ridurre l’impatto ambientale trasformando il nostro borgo in un esempio virtuoso di mobilità sostenibile, promuovendo allo stesso tempo il benessere fisico e mentale di chi vive e visita il nostro territorio. L’obiettivo è fornire un’esperienza unica che connetta i tesori storici, i luoghi caratteristici e le tradizioni locali sia per i residenti e, soprattutto, per i visitatori. Un particolare ringraziamento al Vice Sindaco Franco Alessandria per l’impegno speso ed a tutto il gruppo degli amministratori per il costante supporto fornito».