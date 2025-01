Il 2024 è stato l’anno più caldo di sempre: la temperatura della Terra ha superato di un grado e mezzo il livello preindustriale

Mappa delle temperature anomale del 2024

Il 2024 è l’anno più caldo mai registrato dal 1850. Il Servizio per il cambiamento climatico di Copernicus conferma il 2024 come l’anno più caldo mai registrato a livello globale, in cui la temperatura media del Pianeta ha superato di 1.5°C il livello preindustriale. Il cambiamento climatico indotto dall’uomo rimane il principale responsabile delle temperature estreme della superficie dell’aria e del mare ma anche altri fattori, come El Niño, hanno contribuito alle temperature insolite osservate durante l’anno.

Dati sulla temperatura a livello globale

Il 2024 è stato l’anno più caldo nei record di temperatura globale che risalgono al 1850. La temperatura media globale di 15.10°C è stata di 0.72°C superiore alla media del periodo compreso tra il 1991 e il 2020 e di 0.12°C superiore al 2023, il precedente anno più caldo registrato. Ciò equivale a 1.60°C al di sopra di una stima della temperatura del periodo tra il 1850 e il 1900, designata come livello preindustriale. Il 2024 è il primo anno solare che ha superato di oltre 1.5°C il livello preindustriale. Ognuno degli ultimi 10 anni (2015-2024) è stato uno dei 10 anni più caldi mai registrati.

La temperatura media mensile globale ha superato di 1.5°C i livelli preindustriali per 11 mesi all’anno. Andando ancora più indietro, tutti i mesi da luglio 2023, ad eccezione di luglio 2024, hanno superato il livello di 1.5°C. Il 22 luglio 2024 è stato raggiunto un nuovo record di temperatura media globale giornaliera, pari a 17.16°C. Il 2024 ha visto tre stagioni calde da record per il corrispondente periodo dell’anno: l’inverno (dicembre 2023-febbraio 2024), la primavera (marzo-maggio) e l’estate (giugno-agosto) con 0.78°C, 0.68°C e 0.69°C rispettivamente al di sopra della media del periodo compreso tra il 1991 e il 2020. Ogni mese da gennaio a giugno 2024 è stato più caldo del mese corrispondente in qualsiasi anno precedente registrato. Ogni mese da luglio a dicembre, tranne agosto, è stato il secondo più caldo, dopo il 2023, per il periodo dell’anno. Il mese di agosto 2024 è stato a pari merito con il mese di agosto 2023 come il più caldo mai registrato.

Dati in Europa

La primavera e l’estate sono state le più calde mai registrate in Europa, con la temperatura media della primavera (marzo-maggio) di 1.50°C superiore alla media stagionale del periodo. Il 2024 è stato l’anno più caldo mai registrato in Europa, con una temperatura media di 10.69°C, superiore di 1.47°C alla media del periodo di riferimento tra il 1991 e il 2020 e di 0.28°C rispetto al precedente record stabilito nel 2020. Tra il 1991 e il 2020 e la temperatura media dell’estate (giugno-agosto) di 1.54°C superiore alla media stagionale tra il 1991 e il 2020.