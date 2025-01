Il Comune di Vibo riattiva la convenzione con lo Sportello Amianto, servizio gratuito per i cittadini: ecco come funziona

Ottenere consulenza tecnica per interventi di bonifica, assistenza legale e sanitaria nonché informazioni sui contributi disponibili e gli sgravi fiscali previsti. Sono solo alcuni dei vantaggi previsti dalla convenzione che l’amministrazione comunale di Vibo Valentia ha riattivato con lo Sportello Amianto nazionale, raggiungibile al sito https://www.sportelloamianto.com/. «La convenzione era di fatto scaduta dal giugno 2023 e non rinnovata – spiega l’assessore all’Ambiente, Marco Miceli -, ma consideriamo che il servizio gratuito offerto per i cittadini sia di grande importanza, e per questa ragione abbiamo voluto procedere nuovamente all’adesione».

Il servizio è attivo al numero nazionale 06 81153789 e all’indirizzo email info@sportelloamianto.org, oltre che al numero Whatsapp/Telegram 3921026818, attivo h 24. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito istituzionale del Comune, con un link diretto ai contatti di Sportello Amianto Nazionale.

Il presidente dello Sportello, Fabrizio Protti, si è così espresso: «Questo progetto rappresenta un passo avanti nella lotta all’amianto, grazie a una rete di competenze condivise e alla sensibilità delle amministrazioni locali». Il servizio è parte di un impegno nazionale che unisce enti, associazioni e amministrazioni per offrire un supporto completo ai cittadini e contribuire a ridurre il numero di vittime causate dall’amianto ogni anno. I cittadini potranno ricevere assistenza gratuita a 360° in materia di amianto (su argomenti sia tecnici sia giuslavoristici sia sanitari), potranno richiedere informazioni ed essere guidati nell’approccio e nella risoluzione di qualsiasi problema legato all’amianto. Ad esempio: come fare una bonifica; capire quali procedure seguire per determinare se il proprio amianto è pericoloso; effettuare un lavoro in casa o in azienda laddove sia presente amianto; conoscere adempimenti ed obblighi per essere in regola e tutelare la salute in caso di presenza di amianto; fare segnalazioni di abbandoni; avviare pratiche per il riconoscimento di malattie professionali; chiedere pareri di materia legale.

Se, per esempio, vi è la necessità di smaltire un tetto, è possibile contattare Sportello Amianto per descrivere l’intervento e, immediatamente, il servizio genererà per una “Call” (cioè, richiesta di offerta), concordando se interpellare possibili bonificatori in area provinciale o regionale per comunicare il tipo di intervento richiesto a tutte le aziende in regola con la categoria di smaltimento ed automaticamente segnalate all’albo gestori ambientali del Ministero dell’Ambiente.

Quindi, con una semplice telefonata, si attiverà un meccanismo di concorrenza che garantirà al cittadino, fruitore del servizio, di poter determinare la migliore offerta e il miglior servizio per le sue esigenze offerto dai bonificatori in regola con gli adempimenti.

Nello stesso tempo il cittadino sarà anche informato rispetto ad eventuali contributi, comunali, regionali, statali o di enti e ministeri, che possano riguardare e o agevolare e contribuire al suo intervento, oltre che accompagnato con la descrizione degli eventuali sgravi fiscali in materia e, in un futuro, anche attraverso una serie di prodotti offerti dagli Istituti di credito per finanziare la bonifica.