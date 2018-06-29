Disagi a non finire nella zona già duramente colpita dall’alluvione. Diversi i clienti di un ristorante che ieri sono fuggiti via dal locale per i cattivi odori. Intervengono i carabinieri

Disagi a non finire sul lungomare di Joppolo e nelle zone vicine alle prese con i danni dell’alluvione, ma che da ieri si è ritrovato pure con liquami scaricati da un autospurgo – per conto del Comune – nel terreno adiacente il campo sportivo. Una situazione che ha causato il malcontento degli abitanti della zona, di quanti si sono ritrovati a passare nei paraggi, ed ha anche penalizzato il ristorante di Giovanni Cinquegrana, l’unico nella zona ad offrire (gratis) un pasto caldo alle famiglie di pakistani rimasti improvvisamente senza un tetto ed una casa a seguito dell’alluvione. Ed anche l’unico a mettere a disposizione il bagno del locale ai tanti volontari delle associazioni impegnati a spalare fango e detriti. Diversi i clienti che ieri non hanno potuto mettere piede nel locale a causa dell’odore nauseabondo proveniente dal vicino terreno sul quale l’autospurgo ha scaricato liquami di natura fognaria. Alcuni di loro hanno anche allertato i carabinieri della locale Stazione che, intervenuti sul posto per constatare il grave inquinamento ambientale, hanno provveduto a chiudere il cancello del terreno onde impedire ulteriori sversamenti in un’area trasformata anche in discarica del materiale inerte trasportato dai torrenti esondati. Una situazione insostenibile, insomma, sulla quale hanno ora deciso di vederci chiaro pure i carabinieri.

LEGGI ANCHE:

