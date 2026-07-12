Una tartaruga liuto nelle acque di Pizzo

Il Circolo di Ricadi ha promosso una giornata di educazione ambientale nell’ambito del progetto Life Turtalnest. Coinvolti bambini, famiglie, Guardia costiera, Comune e Centro recupero M.A.R.E. di Montepaone
La carcassa del più grande chelone marino è stata individuata davanti a Porto Ada durante i monitoraggi dei volontari impegnati nella tutela dei nidi di Caretta caretta. Gli ambientalisti: «Probabile vittima delle attività umane»
La biologa marina Laura Pirrera analizza lo stato di salute delle nostre coste, spiegando i fenomeni biologici e l'importanza di una gestione consapevole del territorio. Dall'impatto dei cambiamenti climatici alla valorizzazione delle risorse naturali, ecco come cittadini e operatori possono contribuire alla tutela dell'ambiente
Dalla mensa con più cibi biologici all’illuminazione pubblica a led al 95%, passando per qualità delle acque, mobilità sostenibile e comunità energetica. Il sindaco Landro: «Abbiamo dato un risvolto concreto a questo concetto»
Tra settembre e dicembre le precipitazioni si sono fermate al 68% della media storica, mentre le temperature hanno superato i valori di riferimento. Tra le zone più coinvolte dalle anomalie registrate, le Serre vibonesi e l’Aspromonte
Fino a giovedì il caldo tornerà a intensificarsi in particolare nelle aree interne del Cosentino e del Crotonese. Nel weekend previsti temporali soprattutto sui rilievi, accompagnati da un sensibile calo delle temperature
L'instabilità di fine giugno continua a colpire la regione con rovesci intensi, grandinate e forte attività elettrica. Disagi soprattutto nelle aree montuose e nel Catanzarese. Attesi nuovi temporali anche sabato e domenica
Franca e Antonella sono due Caretta caretta soccorse tempo fa al largo di Vibo Marina e Cetraro. Dopo un delicato intervento e la riabilitazione al Centro M.A.R.E. di Montepaone, il Roan della Guardia di Finanza le ha restituite al loro habitat naturale