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Ambiente

Una tartaruga liuto nelle acque di Pizzo

12 luglio, 2026
ULTIMA ORA
Natura violata

Ruspe e mezzi meccanici sui litorali vibonesi, l'attacco del Wwf: «Appelli inutili, spiagge trattate come tavoli da biliardo»

La sezione Vibo Valentia - Vallata dello Stilaro punta il dito contro i comuni costieri: «L’unico aspetto che interessa è quello economico»
Redazione
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L campagna

Vibo Valentia, torna la campagna contro i mozziconi di sigarette in spiaggia: una bibita in cambio di un gesto per l'ambiente

Dal 15 luglio al 31 agosto l'iniziativa interesserà Vibo Marina, Bivona e Trainiti. Coinvolti tre lidi balneari per incentivare cittadini e turisti a mantenere pulito il litorale
Redazione
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Lezione in spiaggia

A Capo Vaticano il mare diventa scuola di natura per bambini e turisti: Legambiente racconta le tartarughe e libera “Alessia”

Il Circolo di Ricadi ha promosso una giornata di educazione ambientale nell’ambito del progetto Life Turtalnest. Coinvolti bambini, famiglie, Guardia costiera, Comune e Centro recupero M.A.R.E. di Montepaone
Redazione
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Meteo

Sta per arrivare l’ondata di caldo estremo in Calabria con picchi di 43 gradi: afa e notti tropicali non daranno tregua

Temperature roventi soprattutto nelle aree interne. Lungo le coste fino a 28 gradi in piena notte. Ecco le previsioni
Salvatore Lia
Sta per arrivare l’ondata di caldo estremo in Calabria con picchi di 43 gradi: afa e notti tropicali non daranno tregua\n

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L’avvistamento

Trovata morta una rara tartaruga Liuto al largo del Vibonese: la scoperta del Wwf durante il monitoraggio della costa

La carcassa del più grande chelone marino è stata individuata davanti a Porto Ada durante i monitoraggi dei volontari impegnati nella tutela dei nidi di Caretta caretta. Gli ambientalisti: «Probabile vittima delle attività umane»
Redazione
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L’intervista

Dal mare verde alle Caretta caretta fino alla Posidonia, perché conoscere il mare è il primo passo per proteggerlo: parla l’esperta

La biologa marina Laura Pirrera analizza lo stato di salute delle nostre coste, spiegando i fenomeni biologici e l'importanza di una gestione consapevole del territorio. Dall'impatto dei cambiamenti climatici alla valorizzazione delle risorse naturali, ecco come cittadini e operatori possono contribuire alla tutela dell'ambiente
Francesco Graziano
Dal mare verde alle Caretta caretta fino alla Posidonia, perché conoscere il mare è il primo passo per proteggerlo: parla l’esperta\n
Le previsioni

Sole e caldo nel weekend, dalla prossima settimana fiammata africana sulla Calabria con picchi di 40 gradi

Dopo la breve fase tregua più fresca, l'anticiclone torna a rafforzarsi. Tempo stabile oggi e domani, con temperature fino a 33°C sulle coste e punte di 38°C nelle aree interne
Salvatore Lia
Sole e caldo nel weekend, dalla prossima settimana fiammata africana sulla Calabria con picchi di 40 gradi\n
Le previsioni

Tempo stabile al mattino in Calabria, nel pomeriggio tornano temporali su Sila, Pollino e Catanzarese

Bel tempo prevalente e temperature senza eccessi sulla regione, ma nelle ore centrali della giornata attese precipitazioni nelle aree interne con sconfinamenti verso la costa ionica
Salvatore Lia
Tempo stabile al mattino in Calabria,\u00A0nel pomeriggio tornano temporali su Sila, Pollino e Catanzarese\n
L’evento

Il mare della Calabria tra tutela e salute: a Falerna esperti e istituzioni a confronto il 9 luglio

L’incontro previsto per parlare di ambiente, tutela e alimentazione si terrà al Riva. Tra le tematiche affrontate anche il valore nutrizionale e l’impatto sulla salute del pesce azzurro
Redazione Attualità
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Estate bollente

Caldo, nuova fiammata sull'Italia: in Calabria temperature con picchi fino a 39 gradi. Ecco dove

Nuova ondata di calore sul Paese. In Calabria lungo le coste e in pianura, il termometro si manterrà intorno ai 32-33 gradi. Valori più elevati attesi per le aree interne
Salvatore Lia
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Previsioni meteo

Estate in Calabria ma… con i temporali. Nuove piogge in arrivo nel pomeriggio: ecco dove

Instabilità nelle aree interne e montuose ma che sconfinerà anche lungo le coste. Durerà però poco: dalla serata torna il bel tempo. Le temperature si manterranno comunque intorno ai 30 gradi
Salvatore Lia
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Il rapporto

Parghelia sostenibile all’80%, la località vibonese sempre più green: avanza nella classifica nazionale

Dalla mensa con più cibi biologici all’illuminazione pubblica a led al 95%, passando per qualità delle acque, mobilità sostenibile e comunità energetica. Il sindaco Landro: «Abbiamo dato un risvolto concreto a questo concetto»
Redazione
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Le previsioni

Meteo Vibonese, in arrivo una nuova ondata di maltempo: pioggia e grandine domani nelle Serre

Ancora instabilità su tutta la regione. Le temperature rimarranno in linea con il periodo con valori che non supereranno i 31°C lungo le coste e pianure
Salvatore Lia
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Le previsioni

Il maltempo in Calabria sta per arrivare con temporali, grandinate e forti venti. In calo le temperature

Una goccia fredda in arrivo dal Nord scatenerà una rapida fase di instabilità, con un deciso calo termico: le massime non supereranno i 27-29°C, sotto le medie del periodo
Salvatore Lia
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Maltempo

Stop al caldo, domani allerta gialla nel Vibonese: previsti temporali di forte intensità

Da stanotte le prime piogge colpiranno prima le aree tirreniche, poi si sposteranno nelle zone interne e sulla jonica. Ecco le previsioni meteo
Salvatore Lia
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Maltempo

Allerta gialla domani in Calabria: in arrivo temporali su tutta la regione, calano le temperature

Caldo in stand by da stanotte quando le prime piogge colpiranno prima le aree tirreniche, poi si sposteranno nelle zone interne e sulla jonica
Salvatore Lia
Allerta gialla domani in Calabria: in arrivo temporali su tutta la regione, calano le temperature\n
Rapporto sul clima

Calabria sempre più calda e asciutta: nell’autunno 2025 un terzo di pioggia in meno e temperature sopra la media

Tra settembre e dicembre le precipitazioni si sono fermate al 68% della media storica, mentre le temperature hanno superato i valori di riferimento. Tra le zone più coinvolte dalle anomalie registrate, le Serre vibonesi e l’Aspromonte
Redazione Ambiente
Calabria sempre più calda e asciutta: nell’autunno 2025 un terzo di pioggia in meno e temperature sopra la media\n
Le previsioni

Meteo Calabria, gran caldo in pausa: venerdì temporali e aria “fresca” con temperature che non andranno oltre i 29°

A partire da oggi arriva il maltempo, ma il picco si dovrebbe avere tra due giorni: termometro giù e instabilità su tutta la regione dalle aree interne alle coste
Salvatore Lia
Meteo Calabria, gran caldo\u00A0in pausa: venerdì temporali e aria “fresca” con temperature che non andranno oltre i 29°\n
Le previsioni

Allerta gialla domani su parte della Calabria, temporali previsti nel pomeriggio: ecco dove

Pioggia soprattutto in montagna ma le precipitazioni potranno raggiungere anche le coste tirreniche. Farà caldo ma senza eccessi
Salvatore Lia
Allerta gialla domani su parte della Calabria, temporali previsti nel pomeriggio: ecco dove\n
Meteo

Ancora caldo in Calabria con temperature fino a 38 gradi, da venerdì aria fresca e pioggia: le previsioni

Fino a giovedì il caldo tornerà a intensificarsi in particolare nelle aree interne del Cosentino e del Crotonese. Nel weekend previsti temporali soprattutto sui rilievi, accompagnati da un sensibile calo delle temperature
Salvatore Lia
Ancora caldo in Calabria con temperature fino a 38\u00A0gradi, da venerdì aria fresca e pioggia: le previsioni\n
Clima impazzito

Temporali e grandine sulla Calabria: Sila e Serre sotto assedio, weekend ancora instabile  

L'instabilità di fine giugno continua a colpire la regione con rovesci intensi, grandinate e forte attività elettrica. Disagi soprattutto nelle aree montuose e nel Catanzarese. Attesi nuovi temporali anche sabato e domenica   
Salvatore Lia
Temporali e grandine sulla Calabria: Sila e Serre sotto assedio, weekend ancora instabile\n\u00A0\n
L’iniziativa

Rifiuti, il Comune di Vibo lancia il servizio di supporto ai vacanzieri per un conferimento corretto

L’assessore Marco Miceli illustra le modalità per smaltire correttamente i rifiuti al termine del soggiorno. Numero verde e assistenza dedicata per garantire pulizia nel territorio costiero
Redazione
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Lieto fine

Vibo, due tartarughe tornano in mare dopo le cure salutate dall’entusiasmo dei ragazzi dell’associazione Il Dono

Franca e Antonella sono due Caretta caretta soccorse tempo fa al largo di Vibo Marina e Cetraro. Dopo un delicato intervento e la riabilitazione al Centro M.A.R.E. di Montepaone, il Roan della Guardia di Finanza le ha restituite al loro habitat naturale
Redazione
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Le previsioni

In Calabria fase instabile con temporali e grandinate nel pomeriggio: ecco le zone interessate

La pioggia soprattutto in montagna ma probabilmente arriverà anche a Cosenza, Lamezia e Catanzaro. Le previsioni meteo per oggi
Salvatore Lia
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