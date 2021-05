Incidente tra Cessaniti e Pannaconi, auto finisce fuori strada

Ferita in modo non grave una donna, soccorsa da carabinieri e sanitari del 118 giunti lungo l’arteria che collega il capoluogo alle frazioni

Un incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi nel territorio comunale di Cessaniti, lungo la strada che collega il capoluogo alle frazioni Piana Pugliese e Pannaconi. Ferita in modo lieve una donna del posto, a bordo di una citroen saxo. Le sue condizioni di salute non destano particolari preoccupazioni.



Il sinistro, dalle prime informazioni, sarebbe avvenuto a causa delle condizioni del manto stradale, reso scivoloso dalla pioggia. La signora alla guida del mezzo avrebbe perso il controllo per poi finire in un terreno di campagna scosceso. Sul posto sono giunti i carabinieri e il personale del 118. Indagini in corso sulla dinamica.