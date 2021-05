Covid, a Joppolo le scuole restano chiuse ancora una settimana

Non riapriranno nemmeno domani le scuole elementari e la scuola media presenti a Joppolo e nelle frazioni. Il sindaco, Carmelo Mazza, con un’ordinanza ha infatti prorogato la sospensione delle lezioni in presenza fino a sabato 15 maggio. Riprendono invece le attività didattiche delle scuole dell’infanzia e resta garantita in presenza anche la didattica per gli alunni con disabilità.

Tutti i plessi erano chiusi dal 19 aprile, quando erano stati rilevati alcuni casi positivi al coronavirus tra alunni e personale docente. La decisione di una ulteriore proroga è stata presa in seguito a una riunione, tenutasi nel Municipio venerdì scorso, alla presenza della Giunta comunale, del responsabile del Servizio Scolastico, del dirigente scolastico e dei rappresentanti dei genitori.

A preoccupare è ancora il Covid. Secondo l’ultimo aggiornamento – del 7 maggio – dell’Asp di Vibo Valentia, Joppolo conta 19 casi attivi di cui 3 si trovano ricoverati in ospedale. Gli occhi sono puntati soprattutto sulla frazione Caroniti e in generale sull’area del Monte Poro, dove insistono anche abitazioni che geograficamente ricadono nei comuni di Spilinga e Nicotera – nell’ambito dei quali vengono dunque conteggiati eventuali positivi.