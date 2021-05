Covid, a Mileto situazione in netto miglioramento: contagi in calo

Dopo la paura delle scorse settimane, situazione in netto miglioramento sul territorio comunale di Mileto, riguardo alla pandemia da Covid-19. Gli ultimi dati dell’Asp di Vibo Valentia danno 0 nuovi contagi e ben 10 guarigioni, il che fa scendere il totale delle persone attualmente alle prese con il coronavirus a 67. Sembrano per fortuna ormai lontani i tempi in cui a Mileto e nelle relative frazioni si contavano ben 117 contagi. Eppure sono passati solo pochi giorni. Le ultime guarigioni riguardano 8 persone residenti nella “zona rossa” Paravati e 2 a Mileto centro. La mappa degli attuali contagi dà 57 casi di positività a Paravati, 8 nella città capoluogo e 2 a Comparni. Tutto era partito da un focolaio innescatosi nelle scuole. In questo contesto, son ancora 11 gli alunni alle prese con il Covid. Numeri, per fortuna anche in questo caso in netta discesa.