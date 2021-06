Incidente stradale a Serra San Bruno, ferita una donna

Incidente stradale a Serra San Bruno nei pressi della Certosa. Per cause ancora in corso di accertamento, una Lancia Musa si è ribaltata e la conducente – una donna del luogo – è rimasta incastrata nell’abitacolo. Per liberarla e per i soccorsi si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Da una prima ricostruzione pare che la donna si sia ribaltata con l’auto dopo aver urtato la radice di un albero. La donna è stata trasportata in ospedale a Serra per le cure del caso ma le sue condizioni generali sono buone. Ingenti invece i danni, ancora in corso di quantificazione. Sul luogo dell’incidente si sono portati anche i carabinieri.