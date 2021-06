Incidente stradale tra la stazione di Pizzo e Vibo Marina, un morto e due feriti -Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

Tragico incidente stradale nel territorio comunale di Vibo Valentia. Sulla strada statale 182 tra la stazione di Vibo Pizzo e Vibo Marina nello scontro tra due veicoli, un furgone e una Peugeot 208, una persona ha perso la vita e due sono rimaste ferita. La vittima è un 78enne residente a Vibo Valentia, Luca Russo. Una donna è stata invece trasferita in gravi condizioni all’ospedale Pugliese di Catanzaro con l’elisoccorso. In fase di accertamento le cause del mortale sinistro.



La strada è temporaneamente chiusa al traffico in direzione sud. Al momento il traffico viene deviato lungo la viabilità locale. Sul posto sono presenti le squadre dell’Anas, la polizia municipale e i vigili del fuoco per la gestione dell’incidente e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.