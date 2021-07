Scuola, Mattarella inaugura all’Istituto Nautico di Pizzo il nuovo anno

Il prossimo 20 settembre il capo dello Stato, Sergio Mattarella, presenzierà all’inaugurazione dell’anno scolastico dell’Istituto Tecnico Nautico, a Pizzo. La comunicazione ufficiale è pervenuta questa mattina direttamente dalla Presidenza della Repubblica alla segreteria della scuola e alla responsabile dell’Ufficio scolastico provinciale. «È indubbiamente un grande orgoglio – ha detto il dirigente scolastico Francesco Vinci – poterci fregiare della presenza del presidente Mattarella che ha voluto evidentemente premiare le numerose ed importanti attività che abbiamo ormai da anni messo in campo e che hanno consentito di formare delle figure professionali di altissimo livello. Questo evento rappresenterà per tutti noi, e tutto il Vibonese, un ulteriore momento di riscatto di un territorio – ha chiuso il preside – spesso mortificato da notizie negative. Che dire dipiù? Sarà per tutti una giornata indimenticabile».