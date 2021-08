Incidente in autostrada tra Lamezia e Pizzo, intervenuto l’elisoccorso

Tamponamento in direzione sud, tre i veicoli coinvolti. Due persone sono state trasportate in ospedale: una è ferita gravemente

Traffico temporaneamente bloccato e poi ridotto ad una sola carreggiata sulla A2 “autostrada del Mediterraneo” a causa di un tamponamento tra gli svincoli di Lamezia Terme e Pizzo Calabro, in direzione Villa San Giovanni.

L’impatto ha coinvolto tre veicoli: una Volvo XC90, una Renault Clio e una Fiat Tipo. Quest’ultima si è ribaltata a seguito dell’impatto. Illeso il nucleo familiare occupante la Volvo (marito, moglie e due bambine), affidati alle cure del personale sanitario del Suem118. Il conducente della Renault Clio politraumatizzato è stato invece trasportato in ospedale con l’elisoccorso. Anche una ragazza, alla guida della Fiat Tipo, è stata trasportata in ospedale con l’ambulanza. [Continua in basso]

Sul posto una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, che oltre a soccorrere i feriti si è occupata della messa in sicurezza dei veicoli e del sito. Presenti anche la Polizia stradale per gli adempimenti di competenza e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.

Giornata da dimenticare per la Calabria: altri due gravi incidenti, infatti, si sono verificati nella mattinata di oggi sul territorio regionale. A Sibari, nel frontale tra due auto, sono morti tre ventenni di Castrovillari e altre quattro persone sono rimaste ferite. A Praia a Mare una ragazza ha riportato un trauma cranico dopo essersi scontrata, a bordo del suo scooter, con un’utilitaria.