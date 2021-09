Incidente stradale nel Vibonese: grave un giovane motociclista

Grave incidente stamattina lungo la strada che da Santa Domenica di Ricadi conduce a Tropea. A rimanere ferito in condizioni serie un 23enne piemontese scivolato a terra mentre era in sella alla propria moto. Sul posto immediato l’arrivo dei sanitari del 118 dell’ospedale di Tropea che hanno prestato le prime cure. Constatata però la gravità delle condizioni del giovane, che ha riportato un trauma alle gambe, è stato necessario sollecitare l’intervento dell’elisoccorso che ha provveduto a trasferire il ragazzo all’ospedale di Catanzaro, dove è attualmente ricoverato. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri al fine di stabilire le cause che avrebbero portato il giovane a cadere dalla moto. Va detto comunque che questo tratto di strada risulta in pessime condizioni per via dell’asfalto non sempre regolare.