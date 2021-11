Travolta da un pirata della strada: muore una giovane donna

Tragedia ieri sera nel Cosentino. Una donna di 27 anni di nazionalità nigeriana è stata investita e uccisa da un pirata della strada a Montalto Uffugo. Secondo quanto si è appreso, stava camminando sul ciglio della carreggiata quando è sopraggiunto un veicolo che l’ha investita. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 ed i carabinieri. [Continua in basso]

La vana corsa in ospedale

La donna, ancora in vita, è stata trasportata in codice rosso all’Annunziata di Cosenza dove è spirata per il grave politrauma subito. Una seconda persona, probabilmente un congiunto della vittima, è rimasta ferita in maniera lieve. Nessun testimone sarebbe riuscito ad annotare il numero della targa né la tipologia del veicolo.