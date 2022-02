Bimba morta di Covid, la salma rientrata a Mesoraca: eseguita l’autopsia

Si attendono ora gli esiti per capire le cause del decesso della piccola Ginevra deceduta all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Oggi i funerali

di Luana Costa



È stata eseguita nella giornata di ieri l’autopsia sul corpo della piccola Ginevra, la bambina di 2 anni di Mesoraca morta sabato notte all’ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma a causa delle complicanze da infezione da Covid. La bambina era giunta nella giornata di venerdì all’ospedale Pugliese di Catanzaro già in gravi condizioni da Crotone, intubata ma già durante la notte le sue condizioni si erano aggravate tanto da indurre il personale medico a disporre il trasferimento a Roma per sottoporla al trattamento Ecmo.



All’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, Ginevra ci è arrivata sabato pomeriggio ma già durante la notte il suo cuore ha smesso di battere. È stata così disposta l‘autopsia sul corpo della piccola che è avvenuta nella giornata di ieri allo Spallanzani a Roma. Si attendono gli esiti dell’esame autoptico per chiarire le cause della morte che potrebbero arrivare già nei prossimi giorni. Nel frattempo, la salma ha fatto rientro in Calabria. Intorno alle 18 di ieri è giunta a Mesoraca, dove alle 15 di questo pomeriggio saranno celebrati i funerali.