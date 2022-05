Pressioni su Emanuele Mancuso, ecco le ragioni delle condanne

Nancy Vera Chimirri

Sono state depositate dal Tribunale di Vibo Valentia (presidente Tiziana Macrì, giudici a latere Laerte Conti e Roberta Ricotta) le motivazioni della sentenza emessa il 31 gennaio scorso e che mira a far luce sulle responsabilità legate alla latitanza di Giuseppe Mancuso, 35 anni, di Nicotera, figlio del boss della ‘ndrangheta Pantaleone Mancuso, detto “l’Ingegnere”, e sulle pressioni per far recedere Emanuele Mancuso (fratello di Giuseppe) dal collaborare con la giustizia. Nel procedimento penale, il collaboratore di giustizia Emanuele Mancuso figurava quale parte civile (assistito dall’avvocato Antonia Nicolini) contro i suoi stessi familiari (padre, madre e sorella).



Questa la sentenza: 1 anno e 8 mesi per Pantaleone Mancuso, di 61 anni, detto “l’Ingegnere” (padre di Giuseppe ed Emanuele, per lui il pm aveva chiesto la condanna a 3 anni e 6 mesi); assoluzione per Giuseppe Pititto, di 30 anni, di Mileto (assoluzione la richiesta del pm); 1 anno e 8 mesi per Rosaria Del Vecchio, di 57 anni, di Nicotera (2 anni e 6 mesi per lei la richiesta del pm); 1 anno e 8 mesi per Giovanna Del Vecchio, di 54 anni, di Nicotera (madre di Giuseppe ed Emanuele Mancuso e moglie di Pantaleone Mancuso detto “l’Ingegnere”, 3 anni e 6 mesi per la richiesta del pm); assoluzione per Antonino Maccarone, di 35 anni, di Limbadi (assoluzione la richiesta del pm); assolta Desiree Mancuso, di 30 anni, di Nicotera (sorella di Emanuele Mancuso, 2 anni e 6 mesi per lei la richiesta del pm); 5 anni e 6 mesi per Giuseppe Mancuso, di 36 anni, di Nicotera (fratello di Emanuele, 7 anni di carcere la richiesta del pm). [Continua in basso]

L’induzione a non rendere dichiarazioni e la violenza privata

Rosaria e Giovanna Del Vecchio, zia e madre di Emanuele Mancuso

Gli elementi probatori su cui si fonda il riconoscimento della responsabilità penale di Rosaria Del Vecchio, Giovannina Del Vecchio e Pantaleone Mancuso, per il Tribunale «sono costituiti essenzialmente dalle dichiarazioni di Emanuele Mancuso, dalle chat estrapolate dal cellulare in uso a Pantaleone Mancuso e dalle diverse intercettazioni telefoniche e ambientali. Iniziando dalle dichiarazioni della persona offesa, Emanuele Mancuso raccontava che, a seguito dell’inizio della collaborazione, aveva un colloquio in carcere con la Chimirri; durante il colloquio le illustrava la possibilità di andare via e di iniziare una nuova vita tranquilla a seguito della sua scelta di collaborare, ma la stessa si mostrava contrariata. La Chimirri lo informava che gli agenti le avevano sequestrato un foglietto su cui erano annotati i nominativi di due avvocati che lo avrebbero aiutato a dichiarare la sua infermità di mente al fine di interrompere il percorso di collaborazione e “annullare quello che aveva già dichiarato”. Tale dichiarazione risulta confermata dall’intercettazione della conversazione avvenuta in carcere tra Emanuele Mancuso e Nency Chimirri».

Pantaleone Mancuso (Ingegnere)

Nel proseguo del colloquio la Chimirri rassicurava Emanuele Mancuso sulla possibilità di «cambiare vita senza intraprendere il percorso di collaborazione. In particolare, la compagna lo informava che la zia, Del Vecchio Rosaria, era disposta a vendere tutti i terreni di sua proprietà per consentirgli di trasferirsi in Spagna ed aprire un bar, per poter cambiare vita insieme a lei e alla bambina. A seguito di quel colloquio, la Chimirri gli inviava diverse lettere e diverse foto che ritraevano la figlia appena nata. Il contenuto delle lettere e delle frasi scritte sul retro delle foto avevano sempre lo stesso tenore: “ti amo solo se tu vuoi, ce ne andiamo solo se tu vuoi». La finalità per i giudici sarebbe stata quella di far recedere Emanuele Mancuso dal collaborare con la giustizia. «Il teste ricordava, in particolare, una foto della figlia su cui era scritto “Baby Boss” ed un’altra che ritraeva la figlia con suo fratello Mancuso Giuseppe. Durante quel periodo la Chimirri gli aveva riferito di abitare a Nicotera con la famiglia Mancuso. Raccontava che in un colloquio successivo avuto con la Chimirri, avvenuto nel settembre del 2018, la stessa gli chiedeva se avesse reso dichiarazioni in merito agli omicidi commessi dal padre e dal fratello. Tale dichiarazione risulta confermata dall’intercettazione telefonica avvenuta tra Mancuso Emanuele e Nency Chimirri».



Emanuele Mancuso riferiva poi che mentre si trovava nel braccio comune di Paliano aveva avuto circa tre colloqui con i propri familiari: «con la madre, con la zia e con la sorella. Durante un colloquio con la madre, Del Vecchio Giovannina Ortensia, la stessa cercava di convincerlo a interrompere la collaborazione e a ritrattare, dicendogli: “tu lo sai che sei malato, tu lo sai che ti sei inventato tutto”, prospettandogli che sarebbe rimasto da solo». Anche nei colloqui con la zia, Del Vecchio Rosaria Rita, e con la sorella, Desiree Mancuso, l’oggetto della conversazione verteva sempre sulla non condivisione da parte della sua famiglia della scelta di collaborare. [Continua in basso]