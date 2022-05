Omicidio Piccione a Vibo: aperto il processo in Corte d’Assise a 29 anni dal fatto di sangue

Salvatore Lo Bianco (“U Gniccu”)

Aperto stamane in Corte d’Assise a Catanzaro il dibattimento che mira ad accertare le responsabilità sull’omicidio dell’imprenditore e geologo Filippo Piccione, ucciso in via Dante Alighieri a Vibo Valentia domenica di carnevale del 21 febbraio 1993, intorno alle ore 21.15. Due gli imputati: Salvatore Lo Bianco, 50 anni, detto “U Gniccu” (già in carcere per Rinascita Scott) e il cugino Rosario Lo Bianco, 52 anni, detto “Sarino Pompa” (genero del defunto boss Carmelo Lo Bianco, detto “Sicarro”). La Corte, presieduta dal giudice Alessandro Bravin, ha ammesso le richieste di prova presentate dalle parti, con gli avvocati degli imputati che hanno però chiesto ai giudici di non acquisire agli atti del dibattimento (per come richiesto invece dalla Dda di Catanzaro) le dichiarazioni sul fatto di sangue rese da Antonio Grillo, alias “Totò Mazzeo”, da tempo deceduto, e che aveva iniziato una clamorosa collaborazione con la giustizia.

Ad avviso degli avvocati Vincenzo Gennaro e Giuseppe Orecchio (difensori di Salvatore Lo Bianco) e dell’avvocato Patrizio Cuppari (difensore di Rosario Lo Bianco), Antonio Grillo sarebbe stato sentito dagli inquirenti dell’epoca senza l’assistenza di un legale e quindi in violazione delle norme del codice di procedura penale. Su tale questione (inutilizzabilità delle dichiarazioni di Grillo), la Corte si è riservata la decisione rinviando all’udienza del 15 settembre. [Continua in basso]

L’omicidio di Filippo Piccione, secondo l’accusa sarebbe stato deciso dai vertici della “Società maggiore” del “locale” di ‘ndrangheta di Vibo Valentia e più precisamente per volontà di Carmelo Lo Bianco (“Piccinni”), Carmelo Lo Bianco (“Sicarro”), Vincenzo Lo Bianco e Antonino Lo Bianco (tutti deceduti), nonché per volere di Michele Lo Bianco, Domenico Lo Bianco, Leoluca Lo Bianco (“U Rozzu”), Paolino Lo Bianco, Vincenzo Barba, Filippo Catania e Antonio Franzè, che avrebbero conferito il mandato omicidiario.

Coinvolti nel fatto di sangue – secondo l’accusa rappresentata dal pm Annamaria Frustaci – anche Nicola Lo Bianco (cl. ’72, figlio di “Sicarro”) e Antonio Grillo, detto “Totò Mazzeo”, il primo vittima della “lupara bianca”, il secondo deceduto.