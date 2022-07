‘Ndrangheta e narcotraffico: blitz della Dda di Milano anche nel Vibonese, arresti e perquisizioni

Operazione della Dda di Milano in corso in tutta Italia dalle prime luci dell’alba. Perquisizioni ed arresti anche nel Vibonese ed in particolare nella zona di Nicotera. Associazione mafiosa ed associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti le principali ipotesi di reato contestate. Il blitz è ad opera degli uomini del Ros di Milano che hanno seguito sul “campo” l’intera attività investigativa. Diversi anche gli indagati a piede libero. Fra gli arrestati a Milano, Luigi Aquilano, genero del boss Antonio Mancuso (cl. ’38).



SEGUONO AGGIORNAMENTI