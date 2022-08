Tragico incidente nel Reggino, si ribalta con il trattore: muore un giovane

Tragico incidente nel Reggino. Un giovane, di soli 16 anni, è morto in un incidente con un mezzo agricolo. È accaduto in c.da S’Antonio nel comune di Cittanova. Per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del trattore ribaltandosi fuori dalla sede stradale. Sul posto i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Si attende autorizzazione del magistrato per il recupero della salma. Carabinieri per gli adempimenti di competenza circa la dinamica del sinistro.