Imbarcazione si ribalta a Briatico, tratti in salvo cinque bambini

Nove persone sono state tratte in salvo dai vigili del fuoco a largo di Briatico. In particolare, un’imbarcazione a 100 metri dalla costa in località Brace uno – per cause ancora in corso di accertamento – si è ribaltata. A bordo vi erano nove occupanti (quattro adulti e cinque bambini) che sono stati tratti in salvo.

Solo uno di questi presenta lievi contusioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, anche via mare con un mezzo nautico. Allertata pure la Capitaneria di porto. Le condizioni meteo non ottimali hanno ostacolato le attività di recupero del natante.