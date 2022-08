Marijuana e cocaina a Tropea, sequestri e segnalazioni ad opera della polizia

Continua l’attività di controllo del territorio ad opera della polizia nel Vibonese. Questa volta i controlli sono stati effettuati nella zona di Tropea dove gli uomini della Squadra Mobile e della Squadra Investigativa del posto fisso, durante alcuni controlli svolti nell’ultimo fine settimana, hanno sorpreso cinque persone in possesso di diverse dosi di sostanza stupefacente del tipo marijuana e cocaina. In un caso i poliziotti hanno anche sequestrato diverse piante di marijuana coltivate da un giovane nel retro del giardino della propria abitazione. Tutti i soggetti sono stati segnalati al prefetto di Vibo Valentia per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti.