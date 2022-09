Omicidio Matina a Stefanaconi, rideterminata la pena per Nicola Figliuzzi

Nicola Figliuzzi

Dieci anni, cinque mesi e 23 giorni di reclusione. Questa la rideterminazione di pena fatta dalla quinta sezione penale della Cassazione nei confronti di Nicola Figliuzzi, 32 anni, di Sant’Angelo di Gerocarne, attuale collaboratore di giustizia, condannato per concorso nell’omicidio premeditato di Giuseppe Matina, alias “Gringia”, ucciso a Stefanaconi il 20 febbraio 2012. La rideterminazione della pena è dovuta ad un doppio errato calcolo della stessa effettuato dalla Corte d’Appello di Catanzaro, la cui prima rideterminazione era stata annullata con rinvio. Anche il secondo ricalcolo della pena è tuttavia risultato errato ed in questo caso ha ora provveduto direttamente la Cassazione a rideterminare la pena. [Continua in basso]

Giuseppe Matina

La Corte d’Appello aveva infatti parzialmente riformato la sentenza del 11 settembre 2017 del giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro rideterminando in anni dieci e mesi otto di reclusione la pena inflitta a Nicola Figliuzzi i per i delitti di concorso nell’omicidio premeditato di Giuseppe Matina con le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante della premeditazione e nella detenzione e porto pluriaggravati delle armi impiegate per commettere detto omicidio, ritenuta la continuazione tra detti reati e quelli per i quali il Figliuzzi era stato già condannato con sentenza irrevocabile della Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro del 20 febbraio 2018, con la circostanza attenuante di cui all’art. 8 legge n. 203 del 1991 (legge sui collaboratori di giustizia) e le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e con la diminuente per la scelta del rito.

La Cassazione aveva rilevato che non era stata applicata la riduzione di pena per il rito abbreviato e aveva annullato con rinvio la sentenza di secondo grado affermando che non era possibile riportare la pena alla legalità riducendola di un terzo, mancando la determinazione del trattamento sanzionatorio per i reati unificati in continuazione. Anche la nuova sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro è stata tuttavia ritenuta errata in punto di determinazione della pena in quanto nel rideterminare la condanna, aveva applicato aumenti di pena per i reati posti in continuazione in misura superiore a quella originariamente disposta dal giudice dell’impugnazione.