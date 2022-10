Omicidio Fiorillo a Vibo-Pizzo: i motivi della Cassazione alla base della condanna di Zuliani

Depositate dalla prima sezione penale della Cassazione le motivazioni della sentenza con la quale il 3 maggio scorso Antonio Zuliani, 30 anni, di Piscopio, è stato condannato alla pena definitiva di 14 anni di reclusione poiché ritenuto responsabile dell’omicidio volontario ai danni dell’allora 45enne Francesco Fiorillo, ucciso a colpi di pistola in una zona non lontana dalla stazione ferroviaria di Vibo-Pizzo.

Secondo la concorde ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, l’omicidio si è consumato nella frazione Longobardi di Vibo Valentia tra le ore 20.58 e le ore 21.28 del 15 dicembre 2015, quando Francesco Fiorillo è rimasto vittima di un agguato tesogli da almeno due persone le quali, dopo averlo atteso nascoste nella vegetazione presente davanti all’ingresso del suo podere, hanno esploso contro di lui più colpi di arma da fuoco, attingendolo frontalmente mentre ancora si trovava a bordo della propria auto nell’atto di scendere. Il cadavere è stato rinvenuto il giorno successivo dal nipote della vittima, accorso sul luogo per sincerarsi delle condizioni del congiunto che, a detta di sua madre, sorella di Francesco Fiorillo, non rispondeva più al telefono. Sul posto sono stati repertati due bossoli 380 e quattro bossoli calibro 7,65. Un paio di guanti in lattice di colore nero sono stati trovati, all’interno di una busta in cellophane, lungo la via di fuga utilizzata dai killer; uno dei guanti presentava il dito indice tagliato, verosimilmente per l’azionamento del grilletto. Le analisi eseguite dalla Polizia scientifica hanno accertato la presenza sul reperto di otto particelle ternarie, indicative dell’esplosione di colpi di arma da fuoco, e di una traccia biologica corrispondente ad un singolo individuo di sesso maschile. [Continua in basso]

I giudici della Cassazione spiegano quindi che “non essendo approdate ad alcun esito le indagini orientate, in prima battuta, nell’ambito della prostituzione omosessuale minorile per le acclarate frequentazioni di Francesco Fiorillo con giovani del luogo, anche minorenni, così come nessun significativo risultato era sortito da investigazioni dirette al settore del narcotraffico, si è provveduto a comparare il Dna estrapolato dalla traccia biologica rilevata su uno dei guanti in lattice con il profilo di Antonio Zuliani, nel frattempo acquisito dalla Polizia scientifica in quanto emerso nel corso di altre indagini relative ad una rapina commessa a Vibo Valentia: dal confronto si è ottenuto un match positivo”.



Si è poi proceduto allo sviluppo del traffico telefonico interessante la cella di copertura del luogo del delitto e, emersi gli strettissimi rapporti intercorrenti tra Antonio Zuliani e Arcangelo Michele D’Angelo, proprietario di un’autovettura Peugeot 206 munita di dispositivo satellitare spesso prestata a Zuliani, è stato effettuato il monitoraggio degli spostamenti del veicolo nel periodo d’interesse. Si è così accertato che il cellulare dell’imputato aveva agganciato la cella radio base posta a copertura del luogo del delitto in orario con esso compatibile; che la vettura Peugeot 206 il giorno dell’omicidio era transitata più volte nei pressi dell’abitazione della vittima, percorrendo la SS 18 e che, cinque giorni prima, il 10 dicembre, aveva effettuato una sosta, tra le ore 9.43 e le ore 9.50 nelle immediate vicinanze, facendo pensare a un sopralluogo preliminare. Sulla base del descritto compendio probatorio, il 23 marzo 2018, è stata emessa, nei confronti di Antonio Zuliani un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere.

Le giustificazioni di Zuliani

Otto mesi dopo, il 14 novembre 2018, Antonio Zuliani chiedeva di rendere dichiarazioni, affermando che gli autori dell’omicidio erano “Arcangelo Michele D’Angelo e Saverio Ramondino, soggetti che egli in quel periodo frequentava abitualmente”, indicando una ragazza come persona informata su episodi collegati al delitto. In quel primo interrogatorio, Zuliani riferiva: di essersi rifiutato di partecipare all’omicidio per come richiestogli da D’Angelo, che, perciò, si era rivolto a Ramondino; di avere, tuttavia, partecipato alle prove di sparo, con D’Angelo, Ramondino e la ragazza il giorno prima del delitto, in località Santa Ruba; di essersi incontrato con i tre, la sera del delitto, all’interno della frazione Piscopio e di essersi allontanato a bordo della Peugeot 206, insieme alla ragazza, alle ore 20,30 circa, verso Pizzo e Vibo Marina, mentre D’Angelo e Ramondino, a bordo della Fiat Punto rossa della donna, si erano diretti verso il luogo dell’omicidio; di essere stato, più tardi, informato da D’Angelo che era stato fatto quello che era in programma.

Su richiesta degli inquirenti, Zuliani rendeva, in seguito, un secondo interrogatorio, posticipando la prova di sparo al pomeriggio del giorno del delitto e aggiungendo di aver accompagnato D’Angelo, dopo il fatto, a Roma per due giorni. [Continua in basso]