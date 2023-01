Incidente a Drapia, auto finisce in una scarpata lungo la provinciale

Un incidente si è verificato stamani lungo la provinciale di Caria di Drapia. Un giovane, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dell’auto finendo in una scarpata. Fortunatamente, per il conducente del mezzo nessuna grave ferita. Il ragazzo è stato soccorso dai sanitari del 118 e poi trasferito all’ospedale di Tropea per ulteriori accertamenti. Indagini da parte delle forze dell’ordine per stabilire la dinamica del sinistro.

LEGGI ANCHE: Si ribalta con l’auto e finisce contro un muro: muore giovane calabrese

Incidente nelle Serre, la vittima travolta e uccisa da un’altra auto: identificato il conducente