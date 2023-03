Usa l’alcol per accendere il fuoco nel camino, grave una trentenne di Maierato

Ha riportato ustioni su quasi tutto il corpo e si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso per un veloce trasporto in ospedale

Si trova ricoverata in ospedale una giovane trentenne di Maierato, rimasta gravemente ustionata dopo aver usato alcol etilico per accendere il fuoco nel caminetto di casa. La donna è stata investita in pieno da una fiammata riportando ustioni sull’80% del corpo. Sul posto si sono portati i sanitari del 118 che, constatate le condizioni della donna, hanno richiesto l’intervento di eliambulanza. I carabinieri della locale Stazione hanno invece avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto ed accertare eventuali responsabilità.

LEGGI ANCHE: Reimpiantato a Palermo braccio a donna ferita nel Vibonese, eccezionale intervento chirurgico

Incidente in un frantoio nel Vibonese, donna rischia amputazione del braccio

Pizzoni: cacciatore ferito all’addome da un colpo di fucile