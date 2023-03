Vibo, aggressione a una coetanea filmata e ripresa sui social: denunciati sette minori

Sette ragazzi sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per i Minori di Catanzaro perché ritenuti i presunti autori dell’aggressione a una coetanea, avvenuta nell’ottobre scorso in pieno centro a Vibo. Nei giorni scorsi la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari: sono accusati dei reati di percosse aggravate e di diffamazione, correlata all’indebita circolazione del video ritraente l’aggressione.

I fatti risalgono al 25 ottobre del 2022, quando in una via del centro di Vibo Valentia, un gruppo di ragazzi – all’uscita da scuola e ancora nei paraggi della stessa – per futili motivi hanno aggredito una coetanea, dapprima fatta bersaglio di minacce verbali e poi colpita con pugni e schiaffi da alcuni componenti del gruppo mentre altri incitavano all’aggressione fisica, filmando il tutto con i propri cellulari. Il video è stato poi divulgato sui social tra molti dei compagni di scuola della giovane vittima.

La Squadra Mobile di Vibo Valentia, raccolta la querela della ragazza, ha subito avviato le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Catanzaro, tese non soltanto a ricostruire tutta la dinamica dell’evento nei momenti precedenti e successivi al filmato che era stato indebitamente divulgato tramite social network, ma anche per identificare tutti i ragazzi che avevano partecipato all’aggressione ai danni della vittima.

