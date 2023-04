Incidente mortale a Reggio Calabria in centro città

Incidente mortale questa mattina a Reggio Calabria. Un 39enne, Francesco Scappatura, per cause ancora in corso d’accertamento, ha perso la vita. L’incidente autonomo (il 39enne era a bordo di una Mini Cooper, con lui anche un altro giovane passeggero rimasto illeso) è avvenuto in centro città, in via Eremo Condera. rilievi della polizia municipale. Sul posto anche i vigili del fuoco.

