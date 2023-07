Esplosione nella rimessa dell’Amaco: un ferito trasportato al centro grandi ustioni

Un dipendente dell’Amaco, azienda dei trasporti urbani di Cosenza, è rimasto gravemente ferito a seguito di un’esplosione avvenuta mentre alcuni operai stavano procedendo allo smantellamento di alcuni mezzi alimentati a metano. Il lavoratore, trasportato d’urgenza all’ospedale dell’Annunziata, ha riportato ustioni su tutto il corpo. Secondo una prima ricostruzione, mentre alcuni operai erano impegnati a lavorare su un mezzo, per cause ancora in corso di accertamento, si è innescata un’esplosione che ha coinvolto anche altri tre autobus. La colonna di fumo sprigionata dalle fiamme è stata visibile da più parti della città. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri, polizia e i sanitari del 118. Il dipendente rimasto coinvolto nell’esplosione è stato trasferito in elicottero a Bari in una struttura specializzata nel trattamento dei grandi ustionati.

